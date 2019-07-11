Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak

Fenerbahçe'de yeni transferlerin açıklanması için Eljif Elmas'ın satışı bekleniyor. Sarı-lacivertliler genç yıldız adayı için İtalyan devi Napoli ile bonuslarla birlikte toplam 18 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeli ile anlaşma sağladı. Transferin sonlanmasının ardından Fenerbahçe 2 yıldızın transferini duyurucak. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

11 Temmuz 2019 Perşembe 07:51 Güncelleme: 11.07.2019 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





