Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak

Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak

Fenerbahçe'de yeni transferlerin açıklanması için Eljif Elmas'ın satışı bekleniyor. Sarı-lacivertliler genç yıldız adayı için İtalyan devi Napoli ile bonuslarla birlikte toplam 18 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeli ile anlaşma sağladı. Transferin sonlanmasının ardından Fenerbahçe 2 yıldızın transferini duyurucak. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
11 Temmuz 2019 Perşembe 07:51 Güncelleme: 11.07.2019 07:51
Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak

Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe'de Eljif Elmas bekleyişi başladı.

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Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak

Sarı-lacivertliler şu ana kadar 6 futbolcunun transferini açıklarken görüştüğü diğer oyuncuları açıklamak için Eljif Elmas'ın transferini bekliyor.

Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak

Napoli ile pazarlıklarda sona gelen sarı-lacivertli kurmaylar 15 milyon euro + 3 milyon euro bonus olarak anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak

Bu bonservis bedeli ile eli bir hayli rahatlayacak Fenerbahçe, transfer operasyonuna tekrar start verecek.

Fenerbahçe Eljif Elmas'tan gelen para ile 2 yıldızı kadrosuna katacak

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