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Fenerbahçe Mesut Özil'e resmen çubukluyu giydiriyor! İşte ücreti...
Fenerbahçe'de dev transfer için alarm verildi... Sarı-lacivertli taraftarları sevince boğacak haber ara transfer döneminde resmen açıklanmaya hazırlanıyor... Yönetim, bu sezon 4. yıldızı almak için önündeki tüm engelleri sahada aşabilecek dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya çok yaklaştı... İşte Fenerbahçe'nin ara transferde dünya piyasasını sallamayı planladığı o transferi ve dev operasyonu...
17 Aralık 2019 Salı 11:53
Güncelleme: 17.12.2019 12:24
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin de direktifleriyle gerçekleşen yaz transfer sezonunda Emre, Gustavo, Max Kruse, Vedat Muriqi, Zanka, Rodrigues gibi yıldızlar kadroya dahil edilmişti...
Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Sarı Kanarya, Gaziantep FK'yı 5 golle geçmiş, taraftarına unutamayacağı bir sezonun startını verdiğini ima etmişti...
Ancak, işler istediği gibi gitmedi ve özellikle dış sahada alınan kötü sonuçlar, son olarak Sivas'ta patlak verdi...
Kırmızı-beyazlı ekibe karşı alınan 3-1'lik yenilgi, Fenerbahçe'de transfer için alarm verilmesine neden oldu!