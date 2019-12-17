Fenerbahçe Mesut Özil'e resmen çubukluyu giydiriyor! İşte ücreti...

Fenerbahçe'de dev transfer için alarm verildi... Sarı-lacivertli taraftarları sevince boğacak haber ara transfer döneminde resmen açıklanmaya hazırlanıyor... Yönetim, bu sezon 4. yıldızı almak için önündeki tüm engelleri sahada aşabilecek dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya çok yaklaştı... İşte Fenerbahçe'nin ara transferde dünya piyasasını sallamayı planladığı o transferi ve dev operasyonu...

17 Aralık 2019 Salı 11:53 Güncelleme: 17.12.2019 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





