Fenerbahçe dünya yıldızı için teklifini yaptı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivetliler ilk olarak Max Kruse transferini bitirdi. Kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe, kulübü ile sözleşmesi sona eren dünya yıldızı için ilk teklifini yaptı. Görüşmeler devam ediyor… İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler…

1 Temmuz 2019 Pazartesi 11:10 Güncelleme: 01.07.2019 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





