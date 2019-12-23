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Fenerbahçe derbinin ardından transfer bombasını patlatıyor!
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk adına önemli bir virajı atlatmanın sevincini yaşarken, bir yandan ara transfer döneminde imzayı attıracağı ilk yıldızı için resmi görüşmelere başladı... Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde transfer bombasını patlattı... İşte o flaş görüşme! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
23 Aralık 2019 Pazartesi 10:00
Güncelleme: 23.12.2019 10:00
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti...
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On binlerce Fenerbahçe taraftarları, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylerken, sarı laciverliler lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaştı...
Camiada derbi galibiyeti yankılanırken yönetim, bir yandan coşkuyla galibiyeti kutlarken, bir yandan da taraftarına dev bir transfer müjdesini vermenin hazırlıklarını yapıyordu..
Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasında Fenerbahçe'de özel bir operasyon düzenlendi...
Transferde önceliği maliyeti uygun ve bedelsiz isimlere yönelten Kanarya, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor...