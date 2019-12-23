Fenerbahçe derbinin ardından transfer bombasını patlatıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe derbinin ardından transfer bombasını patlatıyor!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk adına önemli bir virajı atlatmanın sevincini yaşarken, bir yandan ara transfer döneminde imzayı attıracağı ilk yıldızı için resmi görüşmelere başladı... Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde transfer bombasını patlattı... İşte o flaş görüşme! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
23 Aralık 2019 Pazartesi 10:00 Güncelleme: 23.12.2019 10:00
Fenerbahçe derbide transfer bombasını patlattı! İşte o flaş görüşme...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti...

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Fenerbahçe derbide transfer bombasını patlattı! İşte o flaş görüşme...

On binlerce Fenerbahçe taraftarları, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylerken, sarı laciverliler lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaştı...

Fenerbahçe derbide transfer bombasını patlattı! İşte o flaş görüşme...

Camiada derbi galibiyeti yankılanırken yönetim, bir yandan coşkuyla galibiyeti kutlarken, bir yandan da taraftarına dev bir transfer müjdesini vermenin hazırlıklarını yapıyordu..

Fenerbahçe derbide transfer bombasını patlattı! İşte o flaş görüşme...

Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasında Fenerbahçe'de özel bir operasyon düzenlendi...

Fenerbahçe derbide transfer bombasını patlattı! İşte o flaş görüşme...

Transferde önceliği maliyeti uygun ve bedelsiz isimlere yönelten Kanarya, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor...

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