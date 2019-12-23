Fenerbahçe derbinin ardından transfer bombasını patlatıyor!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk adına önemli bir virajı atlatmanın sevincini yaşarken, bir yandan ara transfer döneminde imzayı attıracağı ilk yıldızı için resmi görüşmelere başladı... Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde transfer bombasını patlattı... İşte o flaş görüşme! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:00 Güncelleme: 23.12.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





