GaleriFenerbahçeFenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...
Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...
Son dakika Fenerbahçe haberi | Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadelden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Sarı lacivertli futbolcular, gol sonrası Emre Belözoğlu'na sarıldı. İşte o anlar ve ekranlarda olmayan görüntüler...
05 Nisan 2021 Pazartesi 21:54, Güncelleme 05.04.2021 21:58
Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...