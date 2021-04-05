Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

Son dakika Fenerbahçe haberi | Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadelden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Sarı lacivertli futbolcular, gol sonrası Emre Belözoğlu'na sarıldı. İşte o anlar ve ekranlarda olmayan görüntüler...

Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde lider giren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, bu yenilgiye rağmen haftayı lider tamamladı.

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Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

Zirve takipçisi Galatasaray ise Atakaş Hatayspor deplasmanında 3-0'lık bir mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

Liderlik yolunda alınan bu sonuçlarından ardından Fenerbahçe, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenildiği haftayı galip tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

SON SONRASI BELÖZOĞLU'NA SARILDILAR!
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, gol sonrası Emre Belözoğlu'na sarıldılar. İşte maçtan kareler...

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