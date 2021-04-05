Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken anlar! Gol sonrası Emre Belözoğlu'na...

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde lider giren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, bu yenilgiye rağmen haftayı lider tamamladı.