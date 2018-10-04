Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacağı maça hazırlanırken dikkat çekici bir detay ortaya çıktı
4 Ekim 2018 Perşembe, 19:13:31
Güncelleme: 19:15:12
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Fenerbahçe dağıldı!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava maçıyla moral bulmak isterken bu sezon resmi maçlarda atılan gollerin dağılımı dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe dağıldı!
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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen ve Spor Toto Süper Lig ile UEFA Avrupa Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, bu sezon oynadığı resmi maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
Fenerbahçe dağıldı!
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Fenerbahçe'de atılan bu 8 gol 7'ye bölünürken sadece 1 oyuncu 2 gol atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe dağıldı!
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Andre Ayew, Kayserispor ve Beşiktaş filelerini sarsmıştı. Ganalı yıldız dışında fileleri havalandıran oyuncular ise Roman Nuestadter, Eljif Elmas, Islam Slimani, Alper Potuk, Giuliano ve Josef de Souza oldu.
Fenerbahçe dağıldı!
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Gol atan oyuncular arasında Giuliano ve Josef de Souza'nın takımdan ayrılmış olması da dikkat çekti. (FutbolArena)