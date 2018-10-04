Fenerbahçe dağıldı! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe dağıldı!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacağı maça hazırlanırken dikkat çekici bir detay ortaya çıktı

    4 Ekim 2018 Perşembe, 19:13:31 Güncelleme: 19:15:12
    Fenerbahçe dağıldı!
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    Fenerbahçe dağıldı!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava maçıyla moral bulmak isterken bu sezon resmi maçlarda atılan gollerin dağılımı dikkat çekiyor.

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    Fenerbahçe dağıldı!
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    Fenerbahçe dağıldı!

    Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen ve Spor Toto Süper Lig ile UEFA Avrupa Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, bu sezon oynadığı resmi maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

    Fenerbahçe dağıldı!
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    Fenerbahçe dağıldı!

    Fenerbahçe'de atılan bu 8 gol 7'ye bölünürken sadece 1 oyuncu 2 gol atma başarısı gösterdi.

    Fenerbahçe dağıldı!
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    Fenerbahçe dağıldı!

    Andre Ayew, Kayserispor ve Beşiktaş filelerini sarsmıştı. Ganalı yıldız dışında fileleri havalandıran oyuncular ise Roman Nuestadter, Eljif Elmas, Islam Slimani, Alper Potuk, Giuliano ve Josef de Souza oldu.

    Fenerbahçe dağıldı!
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    Fenerbahçe dağıldı!

    Gol atan oyuncular arasında Giuliano ve Josef de Souza'nın takımdan ayrılmış olması da dikkat çekti. (FutbolArena)

    Fenerbahçe dağıldı!
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    Fenerbahçe dağıldı!
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