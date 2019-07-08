Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı

Fenerbahçe'de transfer rüzgarı dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz sezonu taraftara unutturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'nin koordineli yürüttüğü transfer operasyonunda Fenerbahçe 2 dünya yıldızını daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52
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Fenerbahçe'de transfer şov başladı.
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Sarı-lacivertliler transfer rüzgarını arkasına aldı ve durmaya da hiç niyetleri yok.
AÇIKLANDI!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Vedat Muriç savaşını sarı-lacivertli kulüp kazandı.
Fenerbahçe, Ç.Rize'nin Kosovalı golcüsünü 4 yıllığına renklerine bağladığını resmen açıkladı.
Kanarya, 25 yaşındaki futbolcuya karşılık Rize'ye 4 milyon euro para ve ikisi kiralık, ikisi bonservisiyle olmak üzere 4 futbolcu verecek.