Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı

Fenerbahçe'de transfer rüzgarı dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz sezonu taraftara unutturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'nin koordineli yürüttüğü transfer operasyonunda Fenerbahçe 2 dünya yıldızını daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

8 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52
Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı

Fenerbahçe'de transfer şov başladı.

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Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı

Sarı-lacivertliler transfer rüzgarını arkasına aldı ve durmaya da hiç niyetleri yok.

Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı

AÇIKLANDI!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Vedat Muriç savaşını sarı-lacivertli kulüp kazandı.

Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı

Fenerbahçe, Ç.Rize'nin Kosovalı golcüsünü 4 yıllığına renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı

Kanarya, 25 yaşındaki futbolcuya karşılık Rize'ye 4 milyon euro para ve ikisi kiralık, ikisi bonservisiyle olmak üzere 4 futbolcu verecek.


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