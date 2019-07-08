Fenerbahçe çıldırdı! Sırada 2 dünya yıldızı

Fenerbahçe'de transfer rüzgarı dinmek bilmiyor. Geçtiğimiz sezonu taraftara unutturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'nin koordineli yürüttüğü transfer operasyonunda Fenerbahçe 2 dünya yıldızını daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...