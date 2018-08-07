Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı - Galeri - Fotomaç
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı

    7 Ağustos 2018 Salı, 01:18:21
    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı

    F.Bahçe forvet transferinde sona yaklaştı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı

    Sarı-Lacivertliler, Milan'ın Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca'yı kiralamak için her yolu deniyor.

    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı

    Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki santrforun da Milan'dan ayrılmak istediği öğrenildi.

    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı

    İtalyanlar onu gönderecek

    Milan'ın Higuain'in transfer etmesi sonrasında takımdaki golcü sayısı 4'e yükselen İtalyan ekibinin de Carlos Bacca'yı maliyetinden dolayı bir başka takıma kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı

    Taraftarlar yolunu gözlüyor

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu hafta içinde Milan'ın yetkilileriyle bir araya gelerek transferi son şeklini vermesi bekleniyor. F.Bahçe taraftarı da golcü transferini dört gözle bekliyor.

    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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    Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı

    Fenerbahçe'nin ilacı olur

    Kolombiya Milli Takımı'nda 48 maça çıkan Carlos Bacca bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandırmayı başardı. 31 yaşındaki golcü futbolcu, ceza sahası içindeki fırsatçılığıyla Fener'e büyük güç katar.

    (Takvim)

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