Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
7 Ağustos 2018 Salı, 01:18:21
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Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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F.Bahçe forvet transferinde sona yaklaştı...
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Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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Sarı-Lacivertliler, Milan'ın Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca'yı kiralamak için her yolu deniyor.
Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki santrforun da Milan'dan ayrılmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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İtalyanlar onu gönderecek
Milan'ın Higuain'in transfer etmesi sonrasında takımdaki golcü sayısı 4'e yükselen İtalyan ekibinin de Carlos Bacca'yı maliyetinden dolayı bir başka takıma kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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Taraftarlar yolunu gözlüyor
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu hafta içinde Milan'ın yetkilileriyle bir araya gelerek transferi son şeklini vermesi bekleniyor. F.Bahçe taraftarı da golcü transferini dört gözle bekliyor.
Fenerbahçe Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı
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Fenerbahçe'nin ilacı olur
Kolombiya Milli Takımı'nda 48 maça çıkan Carlos Bacca bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandırmayı başardı. 31 yaşındaki golcü futbolcu, ceza sahası içindeki fırsatçılığıyla Fener'e büyük güç katar.