Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla devre arası hazırlıklarını devam ettirdi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 13:48:23 Güncelleme: 13:49:12
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe bu sabah basına açık antrenman gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma ile başladı.

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Daha sonra pas antrenmanı yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Antrenmanı Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de takip etti.

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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