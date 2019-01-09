Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü
Fenerbahçe, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla devre arası hazırlıklarını devam ettirdi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 13:48:23
Güncelleme: 13:49:12
Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe bu sabah basına açık antrenman gerçekleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma ile başladı.
Daha sonra pas antrenmanı yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanı Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de takip etti.
Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.