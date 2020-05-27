Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için henüz bir hoca ile anlaşmayan Fenerbahçe, yeni oluşuma teknik kadrodan başlıyor. Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertli ekip, taraftarın sevgilisi bir efsane isimle daha anlaşmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri