Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için henüz bir hoca ile anlaşmayan Fenerbahçe, yeni oluşuma teknik kadrodan başlıyor. Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertli ekip, taraftarın sevgilisi bir efsane isimle daha anlaşmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

27 Mayıs 2020 Çarşamba 06:48 Güncelleme: 27.05.2020 06:48
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe

Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik ekibe ilk takviye gerçekleştirildi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe

Kanarya, 2003-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından Tuncay Şanlı'nın da teknik ekibe dahil edileceği belirtildi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte 4 eski oyuncunun yeni sezonda yeni teknik direktör ile birlikte çalışmaları planlanıyor.

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