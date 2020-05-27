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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Taraftarın sevgilisi teknik ekibe
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için henüz bir hoca ile anlaşmayan Fenerbahçe, yeni oluşuma teknik kadrodan başlıyor. Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertli ekip, taraftarın sevgilisi bir efsane isimle daha anlaşmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
27 Mayıs 2020 Çarşamba 06:48
Güncelleme: 27.05.2020 06:48
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
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Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik ekibe ilk takviye gerçekleştirildi.
Kanarya, 2003-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenörlük görevine getirdi.
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından Tuncay Şanlı'nın da teknik ekibe dahil edileceği belirtildi.
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte 4 eski oyuncunun yeni sezonda yeni teknik direktör ile birlikte çalışmaları planlanıyor.