İspanyol basınından Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi
8 Temmuz 2018 Pazar, 11:11:56
Güncelleme: 11:13:10
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Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı
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Futbolda yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'yle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı
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Mundo Deportivo' da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Bojan Krkic ile ilgileniyor. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için girişimlere başladı.
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı
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Bonservisi Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımın küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın. Geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren Sırp asıllı İspanyol oyuncuyu Stoke City de göndermeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı
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Kiralık gittiği Alaves'te yalnızca 17 maçta forma giyebilen Krkic'in peşinde Fenerbahçe'nin yanı sıra başka kulüpler de var. İddiaya göre Nice, AEK, Celta Vigo ve New England Revolution, Krkic transferinde Fenerbahçe'yle rekabet ediyor.
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı
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Şu anki piyasa değeri yalnızca 1,5 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali bir hayli yüksek olarak değerlendiriliyor. (Goal)