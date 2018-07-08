Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı

Kiralık gittiği Alaves'te yalnızca 17 maçta forma giyebilen Krkic'in peşinde Fenerbahçe'nin yanı sıra başka kulüpler de var. İddiaya göre Nice, AEK, Celta Vigo ve New England Revolution, Krkic transferinde Fenerbahçe'yle rekabet ediyor.