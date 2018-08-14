Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
14 Ağustos 2018 Salı, 21:30:59
Güncelleme: 21:32:59
Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica maçı öncesi koreografi şov yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu
Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı.
Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı.
Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler