Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler - Galeri - Fotomaç
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler

    14 Ağustos 2018 Salı, 21:30:59 Güncelleme: 21:32:59
    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
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    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler

    Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica maçı öncesi koreografi şov yaptı.

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    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
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    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler

    Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu

    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
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    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler

    Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı.

    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
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    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler

    Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı.

    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
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    Fenerbahçe - Benfica maçından görüntüler
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