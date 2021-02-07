Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuları bitiş düdüğünün ardından Ülker Stadı'ndaki boş deplasman tribününün önünde sevinç gösterisi yaptığı sırada, protokol tribünündeki sarı kırmızılı yöneticiler ve kulüp üyeleri de büyük coşku yaşadı.