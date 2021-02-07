Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Fenerbahçe, ligin 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken, maça damga vuran olaylardan biri de Fenerbahçeli idarecilerle Galatasaraylı idarecilerin fiziki tartışmasıydı. Bununla beraber, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, o esnada Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a söylediği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Hakem Cüneyt Çakır'ın 9 dakika uzatma verdiği Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası iki kulübün yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcuları bitiş düdüğünün ardından Ülker Stadı'ndaki boş deplasman tribününün önünde sevinç gösterisi yaptığı sırada, protokol tribünündeki sarı kırmızılı yöneticiler ve kulüp üyeleri de büyük coşku yaşadı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Protokol tribününde yer alan sarı kırmızılılar, "Re re re ra ra Cim bom bom" diye tezahürat yapıp şarkılar söylemeye başladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alan Fenerbahçeliler bu tezahüratlara tepki gösterince ortam bir anda gerildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!

Bunun üzerine devreye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç girdi. Karşılaşmayı yönetici arkadaşlarıyla birlikte aynı tribünden izleyen Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın yanına giderek;

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