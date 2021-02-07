GaleriFenerbahçeFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!
Fenerbahçe, ligin 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken, maça damga vuran olaylardan biri de Fenerbahçeli idarecilerle Galatasaraylı idarecilerin fiziki tartışmasıydı. Bununla beraber, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, o esnada Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a söylediği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...
07 Şubat 2021 Pazar 10:07, Güncelleme 07.02.2021 10:18
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Abdurrahim Albayrak'a: Başkanım ayıp ediyorlar!