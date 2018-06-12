Fenerbahçe Başkanı Ali Koç neye uğradığını şaşırdı!

Çekilen kredilerden dolayı tüm gelirlere temlik konulmuş... Sponsor firmalardan gelen gelirler de ortada. Öncelikli olarak bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Taraftarımızın bizden teknik direktör ve transfer beklentisi var haklı olarak. Ancak maddi krizi atlatmadan geleceğe güvenle bakmamız mümkün değil. Kimseye hayâl satmaya gelmedik. Bundan böyle bu kulüpte her şey bir düzen içerisinde olmalı" sözleriyle özetlediler.