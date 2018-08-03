Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bir grup taraftarın kombinelerini iptal etti
3 Ağustos 2018 Cuma, 10:01:30
Güncelleme: 10:06:19
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kendisini tehdit eden bir grup taraftarın kombinesini iptal ettirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti!
Ali Koç'un Anadolu GFB grubunun bazı üyeleri ile ilgili önemli yaptırımda bulunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti!
Kanarya'nın Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında başkan Koç'a tehditlerde bulunan bazı Anadolu GFB üyelerinin kombinelerinin iptal, paralarının da iade edildiği öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti!
Koç'un temiz ve küfürsüz tribün yaratma yolundaki tavrından kesinlikle taviz vermeyeceği bildirilirken stadın huzurunu bozanlara asla göz açtırılmayacağı kaydedildi. (Habertürk)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kombineleri iptal etti!