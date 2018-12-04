Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kasımpaşa maçını terk etti!
Eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa karşısında yerinde duramadı. Maçı locasında izleyen Koç, ilk yarıda Kasımpaşa'nın attığı golden sonra koltuğunu terk etti. Üst bölümde ayakta maçı takip eden başkan Koç oldukça gergin göründü.
4 Aralık 2018 Salı, 09:14:26
Güncelleme: 09:42:46
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Eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa karşısında yerinde duramadı.
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Maçı locasında izleyen Koç, ilk yarıda Kasımpaşa'nın attığı golden sonra koltuğunu terk etti.
Üst bölümde ayakta maçı takip eden başkan Koç oldukça gergin ve üzgün göründü.
YANAL SESLERİ Fenerli taraftarlar dün akşam da kahrolurken minik bir sarı-lacivertli göz yaşlarını tutamadı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.