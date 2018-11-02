Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu durumun baş sorumlusu benim - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu durumun baş sorumlusu benim"

    Futbol takımının yaşadığı sıkıntıların ardından yönetim kuruluyla görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan itiraf geldi.
    2 Kasım 2018 Cuma, 11:10:37 Güncelleme: 11:11:05
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu durumun baş sorumlusu benim

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendisi başta olmak üzere Sportif Direktör Damien Comolli için özeleştiriler getirdi.

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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu durumun baş sorumlusu benim

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.Fenerbahçe TV eski genel müdürü İhsan Topaloğlu'nun veda yemeğinin ardından geç saatlere kadar durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertlilerde Başkan Koç, futbol takımının mevcut durumunda baş sorumlunun kendisi olduğunu belirtti.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu durumun baş sorumlusu benim

    Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'ye de eleştirilerde bulundu.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu durumun baş sorumlusu benim

    Koç, "Comolli, takıma müdahale etmekte geç kaldı" dedi, bunun da etkisiyle takımın bir türlü toparlanamadığını kaydetti.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu durumun baş sorumlusu benim

    Fransız idarecinin çok daha önce kontrolü ele alması gerektiğini ifade etti. (Milliyet)

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