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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu durumun baş sorumlusu benim"
Futbol takımının yaşadığı sıkıntıların ardından yönetim kuruluyla görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan itiraf geldi.
2 Kasım 2018 Cuma, 11:10:37 Güncelleme: 11:11:05
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Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.Fenerbahçe TV eski genel müdürü İhsan Topaloğlu'nun veda yemeğinin ardından geç saatlere kadar durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertlilerde Başkan Koç, futbol takımının mevcut durumunda baş sorumlunun kendisi olduğunu belirtti.
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