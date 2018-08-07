Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelonadan Marlon... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
7 Ağustos 2018 Salı, 18:49:05
Güncelleme: 18:51:29
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
Barcelona'nın genç savunmacısı için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
Başkan Koç'un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon'un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham'dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
Lyon'un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
Kariyerine Brezilya'nın Fluminense takımında başlayan Marlon, 2016 yılında kiralık olarak Barcelona'ya geldi.