Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelonadan Marlon... - Galeri - Fotomaç
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...

    7 Ağustos 2018 Salı, 18:49:05 Güncelleme: 18:51:29
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
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    • 11
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelonadan Marlon...

    Barcelona'nın genç savunmacısı için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
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    • 11
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelonadan Marlon...

    Başkan Koç'un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon'un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
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    • 11
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelonadan Marlon...

    Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham'dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelonadan Marlon...

    Lyon'un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelona'dan Marlon...
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devrede! Hedef: Barcelonadan Marlon...

    Kariyerine Brezilya'nın Fluminense takımında başlayan Marlon, 2016 yılında kiralık olarak Barcelona'ya geldi.

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