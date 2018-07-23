Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı! - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 15:07:00 Güncelleme: 15:08:23
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!

    Fenerbahçe'nin şimdiki başkanı Ali Koç, 2013 yılındaki UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Benfica'nın attığı gol sonrası elini kırmıştı. Ayrıca Koç, takımının 2005'teki şampiyonluğuna alkış tutarken de el tendonunu koparmıştı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!

    DUVARA YUMRUK!
    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile eşleşmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertlilerin 2013 yılındaki UEFA Avrupa Ligi yarı final maçını izlerken yenilen gol sonrası elini kırması ve bir süre alçıyla dolaşması akıllara geldi. Maçı Luz Stadyumu'nda izleyen Koç, Benfica gol atınca sinirden duvarı yumruklamıştı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!

    CEZA BİLE ALDI
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başına ne geldiyse Fenerbahçe sevgisinden geldi! Bu olay sonrası bir süre eli açıda dolaşan Ali Koç; Fenerbahçe aşkı yüzünden daha öncede elini sakatlamıştı. 2005'teki, takımının şampiyonluğunu ilan ettiği maçta oyuncuları alkışlarken el tendonunu koparan Koç; yönetici olduğu 2007'de de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden sonra yaşanan olaylar yüzünden iki yıl hak mahrumiyeti cezasına çaptırılmıştı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!

    İşte o maçtan kareler...

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!
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