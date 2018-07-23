Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!

CEZA BİLE ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başına ne geldiyse Fenerbahçe sevgisinden geldi! Bu olay sonrası bir süre eli açıda dolaşan Ali Koç; Fenerbahçe aşkı yüzünden daha öncede elini sakatlamıştı. 2005'teki, takımının şampiyonluğunu ilan ettiği maçta oyuncuları alkışlarken el tendonunu koparan Koç; yönetici olduğu 2007'de de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden sonra yaşanan olaylar yüzünden iki yıl hak mahrumiyeti cezasına çaptırılmıştı.