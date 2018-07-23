Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica yüzünden elini kırmıştı!
DUVARA YUMRUK!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile eşleşmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertlilerin 2013 yılındaki UEFA Avrupa Ligi yarı final maçını izlerken yenilen gol sonrası elini kırması ve bir süre alçıyla dolaşması akıllara geldi. Maçı Luz Stadyumu'nda izleyen Koç, Benfica gol atınca sinirden duvarı yumruklamıştı.
CEZA BİLE ALDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başına ne geldiyse Fenerbahçe sevgisinden geldi! Bu olay sonrası bir süre eli açıda dolaşan Ali Koç; Fenerbahçe aşkı yüzünden daha öncede elini sakatlamıştı. 2005'teki, takımının şampiyonluğunu ilan ettiği maçta oyuncuları alkışlarken el tendonunu koparan Koç; yönetici olduğu 2007'de de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden sonra yaşanan olaylar yüzünden iki yıl hak mahrumiyeti cezasına çaptırılmıştı.