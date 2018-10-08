Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.

8 Ekim 2018 Pazartesi, 09:40:22 Güncelleme: 09:57:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





