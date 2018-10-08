Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı? - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?

    Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 09:40:22 Güncelleme: 09:57:27
    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
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    • 28
    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?

    Harun Tekin - 7.3/10 | Maç boyu iyi bir performans ortaya koydu. Sahanın iyilerindendi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
    • 2
    • 28
    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?

    Mauricio Isla - 7.7/10 | Fenerbahçe adına sahanın en iyisiydi. İstekli görüntüsü ile alkış topladı.

    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
    • 3
    • 28
    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?

    Roman Neustadter - 6.5/10 | Vasat bir performans ortaya koydu.

    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
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    • 28
    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?

    Martin Skrtel - 7.4/10 | Tecrübeli oyuncu iyi bir performans gösterdi. Sahanın iyilerindendi.

    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
    • 5
    • 28
    Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?

    Hasan Ali Kaldırım - 7/10 | Tecrübeli futbolcu iyi bir performans ortaya koydu.

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