Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı? - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 09:40:22
Güncelleme: 09:57:27
Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
Harun Tekin - 7.3/10 | Maç boyu iyi bir performans ortaya koydu. Sahanın iyilerindendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
Mauricio Isla - 7.7/10 | Fenerbahçe adına sahanın en iyisiydi. İstekli görüntüsü ile alkış topladı.
Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
Roman Neustadter - 6.5/10 | Vasat bir performans ortaya koydu.
Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
Martin Skrtel - 7.4/10 | Tecrübeli oyuncu iyi bir performans gösterdi. Sahanın iyilerindendi.
Fenerbahçe - Başakşehir maçında kim nasıl oynadı?
Hasan Ali Kaldırım - 7/10 | Tecrübeli futbolcu iyi bir performans ortaya koydu.