Fenerbahçe Barcelonadan Thomas Vermaelenin peşinde! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!

    14 Ağustos 2018 Salı, 01:00:03 Güncelleme: 01:01:47
    Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
    • 1
    • 12
    Fenerbahçe Barcelonadan Thomas Vermaelenin peşinde!

    Kadıköy'de bu akşam oynayacağı Benfica maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin transferdeki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
    • 2
    • 12
    Fenerbahçe Barcelonadan Thomas Vermaelenin peşinde!

    Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda önceliği savunmaya veren sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için harekete geçti.

    Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
    • 3
    • 12
    Fenerbahçe Barcelonadan Thomas Vermaelenin peşinde!

    Listede ilk sırada olan Barcelona'nın Belçikalı savunmacısı Thomas Vermaelen'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.

    Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
    • 4
    • 12
    Fenerbahçe Barcelonadan Thomas Vermaelenin peşinde!

    BARÇA İLE PAZARLIK BAŞLADI
    İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Barça'yı da uygun bir bonservis bedeline ikna edip transferini bitirmeyi hedefliyor.

    Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
    • 5
    • 12
    Fenerbahçe Barcelonadan Thomas Vermaelenin peşinde!

    Vermaelen, Cocu'nun özellikle talep ettiği sol ayaklı stoper tanımına bire bir uyuyor. Tecrübeli oyuncu sol bekte de görev yapabildiği için Cocu'nun tercihleri arasında zirvede yer alıyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN