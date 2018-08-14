Fenerbahçe Barcelonadan Thomas Vermaelenin peşinde!

Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
14 Ağustos 2018 Salı, 01:00:03
Güncelleme: 01:01:47
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Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
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Kadıköy'de bu akşam oynayacağı Benfica maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin transferdeki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek.
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Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
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Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda önceliği savunmaya veren sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için harekete geçti.
Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
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Listede ilk sırada olan Barcelona'nın Belçikalı savunmacısı Thomas Vermaelen'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.
Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
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BARÇA İLE PAZARLIK BAŞLADI
İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Barça'yı da uygun bir bonservis bedeline ikna edip transferini bitirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe Barcelona'dan Thomas Vermaelen'in peşinde!
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Vermaelen, Cocu'nun özellikle talep ettiği sol ayaklı stoper tanımına bire bir uyuyor. Tecrübeli oyuncu sol bekte de görev yapabildiği için Cocu'nun tercihleri arasında zirvede yer alıyor.