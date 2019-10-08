Fenerbahçe Avrupa'da üçüncü sırada!

Süper Lig'in 7. haftasında topladığı 11 puanla 5.sırada yer alan Fenerbahçe, nispeten zorlu bir fikstürü geride bıraktı. Sarı-lacivertliler bu periyotta Gazişehir, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor ile karşılaştı. Bu maçlarda toplam 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 7 gole engel olamadı. Kanarya, hücum anlamında gösterdiği performansla Avrupa'da da ses getirdi...

8 Ekim 2019 Salı 15:19 Güncelleme: 08.10.2019 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





