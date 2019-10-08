Fenerbahçe Avrupa'da üçüncü sırada!
Süper Lig'in 7. haftasında topladığı 11 puanla 5.sırada yer alan Fenerbahçe, nispeten zorlu bir fikstürü geride bıraktı. Sarı-lacivertliler bu periyotta Gazişehir, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor ile karşılaştı. Bu maçlarda toplam 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 7 gole engel olamadı. Kanarya, hücum anlamında gösterdiği performansla Avrupa'da da ses getirdi...
8 Ekim 2019 Salı 15:19
Güncelleme: 08.10.2019 15:19
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 hafta sonunda 11 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.,
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Özellikle Antalyaspor maçında beklentilerin altında kalan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler aradığı golü 90 dakika boyunca bulamamıştı.
Pek de iç açıcı olmayan bu tabloya karşın Fenerbahçe'nin hücumda sergilediği performansın istatistikleri dikkat çekiyor.
Fenerbahçe geride kalan 7 hafta 11 kez fileleri sarstı. Opta istatistiklerine göre Kanarya'nın xG ortalaması 18,47.
Yani, Fenerbahçe son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa şimdiye kadar 18 golü filelere göndermiş olabilirdi.