Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Avrupa'da 227.kez sahada
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, uluslararası arenada 227. kez boy gösterecek.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 11:38:15
UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, uluslararası arenada 227. maçına çıkacak.
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Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.
''KUPA 2''DE 112.MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı
Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 maç sonunda 7 puanla 2.sırada bulunuyor.