Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe Avrupa'da 227.kez sahada

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, uluslararası arenada 227. kez boy gösterecek.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 11:38:15
Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, uluslararası arenada 227. maçına çıkacak.

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Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada

''KUPA 2''DE 112.MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı.

Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı

Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı.

Fenerbahçe Avrupada 227.kez sahada

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 maç sonunda 7 puanla 2.sırada bulunuyor.

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