Fenerbahçe aradığı stoperi buldu!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik verilen bölge stoper. Bu sezon büyük sıkıntılar yaşanan bölge için birçok isim gündeme gelmişti. Gelecek sezon için sağlam bir defans bloğu kurmak isteyen Fenerbahçe, aradığı stoperi de sonunda buldu. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın da istediği isim için girişimlerine başladı. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmeleri...
17 Nisan 2020 Cuma 06:36
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşmış ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.
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Lige corona virüsü nedeniyle ara verilmesini fırsata çeviren sarı-lacivertliler, bu sezon en büyük sıkıntının yaşandığı stoper mevkisi için arayışlara başladı.
Sezon başında takıma katılan Zanka ve Adil Rami ikilisinden istediği gibi yararlanamayan sarı-lacivertliler ligin ikinc, yarısında Zanka'yı göndermiş yerine Falette'i transfer etmişti. Falette'ten istediği gibi yararlanamayan sarı lacivertliler flaş bir karar aldı.
FALETTE YOLCU
Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in Fenerbahçe macerası neredeyse başlamadan bitti. Sarı-lacivertli forma ile 3 maça çıkabilen Gineli stoper, sezonun bitimiyle geri gönderilecek.
Alman basını, Frankfurt'un da Falette'yi takımda düşünmediğini belirtti; 1 yıl daha kontratı olan savunmacıya gitmesi için kolaylık sağlanacağını duyurdu.