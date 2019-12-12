Fenerbahçe aradığı sol beki Fransa'da buldu

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmayı hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılarak kasasını doldurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol bek transferine öncelik veren ve adı sık sık Aleksandar Kolarov ile anılan sarı-lacivertlilerin başka bir isim için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'deki son transfer gelişmeleri ve yeni sol bek adayı...

12 Aralık 2019 Perşembe 07:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





