Fenerbahçe aradığı sol beki Fransa'da buldu

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmayı hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılarak kasasını doldurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol bek transferine öncelik veren ve adı sık sık Aleksandar Kolarov ile anılan sarı-lacivertlilerin başka bir isim için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'deki son transfer gelişmeleri ve yeni sol bek adayı...
12 Aralık 2019 Perşembe 07:17
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Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz sürüyor.
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Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör DamienComolli, transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.
Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız."