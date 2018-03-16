Fenerbahçe antrenmanında sürpriz

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Aziz Yıldırım, genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkan İlhan Ekşioğlu ve bazı kongre üyelerinin de takip ettiği belirtildi.