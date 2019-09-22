Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmada yaptığı hata ile takımının gol yemesine neden olan 33 yaşındaki defans oyuncusu Adil Rami ülkesi Fransa'da da gündem oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)