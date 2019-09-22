Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmada yaptığı hata ile takımının gol yemesine neden olan 33 yaşındaki defans oyuncusu Adil Rami ülkesi Fransa'da da gündem oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Eylül 2019 Pazar 10:31 Güncelleme: 22.09.2019 11:04
Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu

Sarı-lacivertli takım, haftaya Galatasaray'la oynanacağı derbi öncesi haftayı moralli kapattı.

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu

Öte yandan Fenerbahçe'de yaptığı hata nedeniyle takımının gol yemesine neden olan Adil Rami, eleştirilerin odağında yer alan isim oldu.

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu

Teknik direktör Ersun Yanal'ın mücadelenin ikinci yarısında oyundan aldığı tecrübeli stoper, ülkesi Fransa'da da gündem oldu.

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil" başlığı ile verdiği haberde oyuncunun ilk maçında yaptığı büyük hatalara dikkati çekti.

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