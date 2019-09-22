HaberlerGaleriFenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu
Fenerbahçe-Ankaragücü maçında hata yapan Adil Rami Fransız basınında gündem oldu
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmada yaptığı hata ile takımının gol yemesine neden olan 33 yaşındaki defans oyuncusu Adil Rami ülkesi Fransa'da da gündem oldu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Eylül 2019 Pazar 10:31
Güncelleme: 22.09.2019 11:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takım, haftaya Galatasaray'la oynanacağı derbi öncesi haftayı moralli kapattı.
Öte yandan Fenerbahçe'de yaptığı hata nedeniyle takımının gol yemesine neden olan Adil Rami, eleştirilerin odağında yer alan isim oldu.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın mücadelenin ikinci yarısında oyundan aldığı tecrübeli stoper, ülkesi Fransa'da da gündem oldu.
Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil" başlığı ile verdiği haberde oyuncunun ilk maçında yaptığı büyük hatalara dikkati çekti.