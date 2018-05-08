Fenerbahçe alt yapısına Real Madrid modeli!
KATKI VERENLER PARA KAZANACAK
Projenin parçalarından birinin de futsal takımı kurmak olduğu bilgisini veren Mosturoğlu, "Sisteme dahil olmak isteyen okullarla iş birliği yapılacak. Gerek A takıma yükselecek, gerekse Fenerbahçe'ye para kazandıran çocukların seçicileri ve okulları gelirden pay alacak. 6-7 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
2 PİLOT TAKIM
Şekip Mosturoğlu, iki yıldır irtibatta olduklarını açıkladığı proje liderinin yetiştirdiği üç jenerasyon olduğunu ve neredeyse hepsinin Avrupa'nın en iyi liglerinde oynadığını belirterek, "Altyapı tesisi 200 dönümlük bir arazi üzerine yapılacak. 4 tane çim sahamız olacak. Pilot takım için Trakya'da iki ekiple görüşüyoruz, bir takımla yüzde 99 anlaştık. Amacımız bu kulüpleri Spor Toto 1. Lig'e çıkarmak. Bu proje Fenerbahçe Üniversitesi'nden yetişmiş insan gücüyle süren bir proje olacak" dedi.
'BU DELİ BİR PROJE'
Fenerbahçe Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bunu ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar. Bu deli bir proje. Bitmesi ancak 3-4 sene alır" dedi. Projeyi hem Fatih Terim hem de Tolunay Kafkas ile tartıştıklarını belirten Yetkiner, "Biz 19 ve 21 yaş liglerini oynamak istemiyoruz. 9-10 sene yatırım yaptığımız futbolcuyu kaybetmek istemiyoruz, pilot takımda oynatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
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