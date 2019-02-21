Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı

Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı

Fenerbahçe, genç futbolcusu Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
21 Şubat 2019 Perşembe 12:18 Güncelleme: 21.02.2019 12:20
Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

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Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı

"Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı

Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı
Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı
Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı
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