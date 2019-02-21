Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı - Fotomaç
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Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı
Fenerbahçe 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'i profesyonel yaptı
Fenerbahçe, genç futbolcusu Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
21 Şubat 2019 Perşembe 12:18
Güncelleme: 21.02.2019 12:20
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;
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"Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.