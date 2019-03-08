Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı!

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yararlanamadığı üç futbolcu için büyük bir yükümlülüğün altına girdi. Başkan Ali Koç ve yönetiminin başladığı 2018-19 sezonunun başı itibariyle takıma dahil edilen futbolculardan 3'ünün sarı lacivertlere maddi zararı çok büyük oldu.
8 Mart 2019 Cuma 11:10
Güncelleme: 08.03.2019 11:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de 10 milyon Euroluk zarar! Yapılan sözleşme ve anlaşmalar dahilinde gider rakamı getirilerin yanında adeta şoke etti. Detaylar şöyle;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel bir hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürecek 2 futbolcunun A takım kadrosunda düşünülmemeleri sebebiyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.
O isimler, Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Yassine Benzia ve Islam Slimani... İki oyuncu da sarı lacivertlilerin idmanlarına alınmıyor.
İki futbolcunun da yönetim ve teknik heyet kararıyla A takımla çalıştırılmadığı belirtildi.
GÖZDEN ÇIKARILDILAR Bilindiği üzere Benzia, Süper Lig'in ikinci yarısında TFF kadrosuna eklenmemişti. Slimani ise gösterdiği yetersiz performans sebebiyle Beşiktaş derbisinden bu yana kadroya alınmıyordu.