Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı! - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı!

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yararlanamadığı üç futbolcu için büyük bir yükümlülüğün altına girdi. Başkan Ali Koç ve yönetiminin başladığı 2018-19 sezonunun başı itibariyle takıma dahil edilen futbolculardan 3'ünün sarı lacivertlere maddi zararı çok büyük oldu.

8 Mart 2019 Cuma 11:10 Güncelleme: 08.03.2019 11:19
Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı!

Fenerbahçe'de 10 milyon Euroluk zarar! Yapılan sözleşme ve anlaşmalar dahilinde gider rakamı getirilerin yanında adeta şoke etti. Detaylar şöyle;

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Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı!

Özel bir hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürecek 2 futbolcunun A takım kadrosunda düşünülmemeleri sebebiyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı!

O isimler, Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Yassine Benzia ve Islam Slimani... İki oyuncu da sarı lacivertlilerin idmanlarına alınmıyor.

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Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı!

İki futbolcunun da yönetim ve teknik heyet kararıyla A takımla çalıştırılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe 10 milyon Euro'yu çöpe attı!

GÖZDEN ÇIKARILDILAR
Bilindiği üzere Benzia, Süper Lig'in ikinci yarısında TFF kadrosuna eklenmemişti. Slimani ise gösterdiği yetersiz performans sebebiyle Beşiktaş derbisinden bu yana kadroya alınmıyordu.

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