Fenerbahç Hasic’i takip ediyor - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Fenerbahç Hasic’i takip ediyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bosna-Hersekli genç yeteneği takibe aldı.
28 Aralık 2018 Cuma, 09:47:39 Güncelleme: 09:54:05
Fenerbahç Hasic’i takip ediyor

Fenerbahçe'de Süper Lig'e ara verilmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı.

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Fenerbahç Hasic’i takip ediyor

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetime önemli oyuncuların yer aldığı bir transfer listesi sunarken, Hırvatistan basınından Dinamo Zagreb'in alt takımında oynayan Bosna-Hersekli futbolcu Ajdin Hasic ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahç Hasic’i takip ediyor

Haberlere göre Fenerbahçe, Hasic'i isteyen kulüplerin arasında bulunuyor

Fenerbahç Hasic’i takip ediyor

Orta sahanın sağ tarafında görev yapan 17 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin yanı sıra bir çok takımın da ilgisini çekiyor.

Fenerbahç Hasic’i takip ediyor

Hırvatistan 2. Ligi'nde Dinamo Zagreb'in rezerv takımında forma giyen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 5 maçta rakip ağlara 1 gol bıraktı.

Fenerbahç Hasic’i takip ediyor

Hasic, Bosna-Hersek U17, U18 ve U19 takımlarında 22 müsabakada 8 gol kaydetti.

Fenerbahç Hasic’i takip ediyor
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