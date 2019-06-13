Fenerbaçe'de iki isim yolcu!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde iki ayrılık daha gerçekleşmesi bekleniyor. İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun Fenerbahçeli iki yıldızın transferinde çok ciddi olduğunu ve yakında sarı-lacivertli yöneticiler ile bir görüşme yapılacağını öne sürdü.

13 Haziran 2019 Perşembe 06:50 Güncelleme: 13.06.2019 06:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





