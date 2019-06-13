Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde iki ayrılık daha gerçekleşmesi bekleniyor. İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Lazio'nun Fenerbahçeli iki yıldızın transferinde çok ciddi olduğunu ve yakında sarı-lacivertli yöneticiler ile bir görüşme yapılacağını öne sürdü.
13 Haziran 2019 Perşembe 06:50
Güncelleme: 13.06.2019 06:50
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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
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Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin neredeyse hiçbirisinden katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.
Transferlerini sezon öncesi kampa yetiştirmek isteyen Sarı Kanarya'nın Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa transferlerinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
İç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollar ayrıldı.
Sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ise Galatasaray ile anlaşma sağladı.