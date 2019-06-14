Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Slimani, Frey ve Soldado gibi isimlerden beklediğini bulamayan sarı lacivertlilerin gündemine son olarak Premier Lig'den Solomon Rondon girdi. 29 yaşındaki forvet Salomon Rondon'un menajeriyle görüştü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif ettiği öne sürüldü.
14 Haziran 2019 Cuma 20:01
Güncelleme: 14.06.2019 20:05
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, golcü transferine yoğunlaştı.
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Güneş'in haberine göre Alman yıldız Max Kruse'nin oyalamasından bıkan Sarı-Lacivertliler, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Hedefteki isim ise West Bromwich'in Venezuelalı forveti Solomon Rondon.
Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki golcünün menajeriyle görüştüğü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif edildiği belirtildi.
COMOLLI'DEN ADA ÇIKARMASI West Bromwich, geçtiğimiz sezonu Newcastle United'da kiralık olarak geçiren ve attığı 11 gol sonrası takımında yılın oyuncusu seçilen Rondon'un maaşından kurtulmak istiyor.