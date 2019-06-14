Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Slimani, Frey ve Soldado gibi isimlerden beklediğini bulamayan sarı lacivertlilerin gündemine son olarak Premier Lig'den Solomon Rondon girdi. 29 yaşındaki forvet Salomon Rondon'un menajeriyle görüştü ve oyuncuya yıllık 3.5 milyon sterlin teklif ettiği öne sürüldü.

14 Haziran 2019 Cuma 20:01 Güncelleme: 14.06.2019 20:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





