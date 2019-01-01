F.Bahçeden G.Saraya tarihi çalım! Falcao... - Galeri - Fotomaç
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F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Falcao...
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a unutulmayacak bir transfer çalımı atmak istiyor.
1 Ocak 2019 Salı, 21:19:53
Güncelleme: 07:59:07
Fenerbahçe, yıllardır unutulmayacak bir transferin peşinde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu isim ise uzun süredir Galatasaray'a yazılan Radamel Falcao...
İşte Comolli tarafından gizlice yönetilen transfer gelişmesinin detayları;
Türkiye, birkaç gün önce Falcao'nun menajerinin sosyal medya hesabından paylaştığı 'Galatasaray' mesajıyla çalkalanmıştı.
Paylaşımda, 'Hazır mısın Türkiye? Falcao Ocak'ta Türkiye'de' mesajına yer verilmişti.