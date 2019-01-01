F.Bahçeden G.Saraya tarihi çalım! Falcao... - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Falcao...

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a unutulmayacak bir transfer çalımı atmak istiyor.
1 Ocak 2019 Salı, 21:19:53 Güncelleme: 07:59:07
F.Bahçeden G.Saraya tarihi çalım! Falcao...

Fenerbahçe, yıllardır unutulmayacak bir transferin peşinde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
F.Bahçeden G.Saraya tarihi çalım! Falcao...

Bu isim ise uzun süredir Galatasaray'a yazılan Radamel Falcao...

F.Bahçeden G.Saraya tarihi çalım! Falcao...

İşte Comolli tarafından gizlice yönetilen transfer gelişmesinin detayları;

F.Bahçeden G.Saraya tarihi çalım! Falcao...

Türkiye, birkaç gün önce Falcao'nun menajerinin sosyal medya hesabından paylaştığı 'Galatasaray' mesajıyla çalkalanmıştı.

F.Bahçeden G.Saraya tarihi çalım! Falcao...

Paylaşımda, 'Hazır mısın Türkiye? Falcao Ocak'ta Türkiye'de' mesajına yer verilmişti.

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