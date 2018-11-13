F.Bahçede hedef stoper rota Brezilya

Fenerbahçe devre arasında ilk olarak savunmanın ortasına takviye yapacak.
13 Kasım 2018 Salı, 11:48:44
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Sarı lacivertli ekipte yöneticiler Avrupa'da fiyatların yüksek olması nedeniyle rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.
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Transfer listesine alınan isimlerse neredeyse netleşti. Listede şu an 3 isim bulunuyor.
Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren Fenerbahçe şimdi de Ocak ayına hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
JAILSON FAKTÖRÜ! Alınan bilgilere göre yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli hem Avrupa'da fiyatların çok yüksek olması hem de Jailson'un performansından memnun kalınması nedeniyle rotayı Brezilya'ya çevirmiş durumda.