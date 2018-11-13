F.Bahçede hedef stoper rota Brezilya - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    F.Bahçe'de hedef stoper rota Brezilya

    Fenerbahçe devre arasında ilk olarak savunmanın ortasına takviye yapacak.
    13 Kasım 2018 Salı, 11:48:44
    F.Bahçede hedef stoper rota Brezilya

    Sarı lacivertli ekipte yöneticiler Avrupa'da fiyatların yüksek olması nedeniyle rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    F.Bahçede hedef stoper rota Brezilya

    Transfer listesine alınan isimlerse neredeyse netleşti. Listede şu an 3 isim bulunuyor.

    F.Bahçede hedef stoper rota Brezilya

    Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren Fenerbahçe şimdi de Ocak ayına hazırlanıyor.

    F.Bahçede hedef stoper rota Brezilya

    Sarı-Lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

    F.Bahçede hedef stoper rota Brezilya

    JAILSON FAKTÖRÜ!
    Alınan bilgilere göre yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli hem Avrupa'da fiyatların çok yüksek olması hem de Jailson'un performansından memnun kalınması nedeniyle rotayı Brezilya'ya çevirmiş durumda.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN