F.Bahçede gözler Sampaolide

Sarı-lacivertli yönetim, F.Bahçe'nin maçlarını izleyen Sampaoli'den gelecek yanıtı bekliyor. Arjantinli hoca takımı yeterli görürse, son bir görüşme daha yapılacak
5 Kasım 2018 Pazartesi, 23:59:49
Güncelleme: 00:01:07
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Yeni teknik direktör arayışları kapsamında son olarak Jorge Sampaoli ile temas kuran Fenerbahçe yönetimi, Arjantinli hocanın avukatı Fernando Barredes'i İstanbul'a getirtmişti.
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Yapılan görüşmede, Sampaoli için 3.5 yıllık kontrat isteyen Barrades'in ayrıca transferde tam yetki talep ettiği, para konusunun ise prensiplerde anlaşma sağlanması halinde konuşulacağı belirtildi.
Barrades, Fenerbahçe ile bu şartları konuşurken, Sampaoli'nin ise Arjantin'de bir çiftlik evinde sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı maçları izlediği öğrenildi.
58 yaşındaki çalıştırıcının, takımı yeterli görmesi halinde Fenerbahçe ile son bir görüşme yapacağı belirlendi.
Hoca için aceleci davranmayan sarı-lacivertli yönetimin, Sampaoli'den gelecek kararı beklediği vurgulandı.
Para "başarı endeksli" Sampaolı'nın parada sorun çıkarmadığı, prensiplerde anlaşma sağlanması halinde "başarıya endeksli" bir kontrat talebinde bulunacağı öğrenildi.
Koeman: Bence hiçbir sorun yok Sampaolı ile yapılan görüşmeler, F.Bahçe'nin geçici teknik direktörü Erwin Koeman tarafından normal karşılandı. Hollandalı teknik adam, Semih Özsoy'un kendisiyle yaptığı görüşmede söylediği, "Bizim yaptığımız görüşmeler seni rahatsız etmesin" sözlerine, "Ben profesyonelim. Benden ne istendiğini biliyorum" cevabını verdi. Yönetimin, Anderlecht ve Alanya maçlarının sonuçlarına göre Koeman'la yola devam etme ihtimali de yüksek.