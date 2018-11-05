F.Bahçede gözler Sampaolide

Koeman: Bence hiçbir sorun yok

Sampaolı ile yapılan görüşmeler, F.Bahçe'nin geçici teknik direktörü Erwin Koeman tarafından normal karşılandı. Hollandalı teknik adam, Semih Özsoy'un kendisiyle yaptığı görüşmede söylediği, "Bizim yaptığımız görüşmeler seni rahatsız etmesin" sözlerine, "Ben profesyonelim. Benden ne istendiğini biliyorum" cevabını verdi. Yönetimin, Anderlecht ve Alanya maçlarının sonuçlarına göre Koeman'la yola devam etme ihtimali de yüksek.