Transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna katmak için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray zaman zaman aynı oyuncuyu hedefliyor. Portekiz basını, iki takımın da ilgilendiği isimle ilgili flaş bir haber paylaştı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Ağustos 2019 Cuma 10:16
Güncelleme: 02.08.2019 10:16
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Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanırken, her iki takımda da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Kadrolarına önemli oyuncuları dahil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, zaman zaman aynı oyuncuyu kadrolarına katmak için uğraş veriyor.
Bu isimlerden biri olan Benfica'nın Sırp futbolcusu Ljubomir Fejsa'da flaş bir gelişme yaşandı.
Süper Lig devlerinin gözdesi olan 30 yaşındaki futbolcuyu Benfica yönetimi satmak istiyordu.
Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre teknik direktör Bruno Lage, kadroda alternatifi olmadığı düşüncesiyle tecrübeli futbolcunun gelecek sezon da takımda kalmasını istedi.