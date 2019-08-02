F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi...

F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi...

Transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna katmak için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray zaman zaman aynı oyuncuyu hedefliyor. Portekiz basını, iki takımın da ilgilendiği isimle ilgili flaş bir haber paylaştı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Ağustos 2019 Cuma 10:16 Güncelleme: 02.08.2019 10:16
F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi...

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanırken, her iki takımda da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi...

Kadrolarına önemli oyuncuları dahil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, zaman zaman aynı oyuncuyu kadrolarına katmak için uğraş veriyor.

F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi...

Bu isimlerden biri olan Benfica'nın Sırp futbolcusu Ljubomir Fejsa'da flaş bir gelişme yaşandı.

F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi...

Süper Lig devlerinin gözdesi olan 30 yaşındaki futbolcuyu Benfica yönetimi satmak istiyordu.

F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Karar verildi...

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre teknik direktör Bruno Lage, kadroda alternatifi olmadığı düşüncesiyle tecrübeli futbolcunun gelecek sezon da takımda kalmasını istedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN