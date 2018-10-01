F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...

Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı Lacivertli taraftarlar maçın ardından teknik direktör Cocu'nun istifasını isterken, eğer Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesi ve yeni bir hocayla anlaşılması durumunda sarı lacivertli takım bir sezonda 4 teknik direktöre maaş ödeyecek.