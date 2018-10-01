F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...

    Yeni sezona Cocu ile başlayan Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor. Fenerbahçe Cocu'yu gönderirse işler hayli ilginç bir hal alabilir...
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 13:51:47 Güncelleme: 13:54:39
    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
    • 1
    • 5
    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...

    Yeni sezona Cocu ile başlayan Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor. Fenerbahçe Cocu'yu gönderirse işler hayli ilginç bir hal alabilir..

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
    • 2
    • 5
    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...

    Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı Lacivertli taraftarlar maçın ardından teknik direktör Cocu'nun istifasını isterken, eğer Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesi ve yeni bir hocayla anlaşılması durumunda sarı lacivertli takım bir sezonda 4 teknik direktöre maaş ödeyecek.

    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
    • 3
    • 5
    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...

    Fenerbahçe yönetimi, eski teknik direktörlerden Vitor Pereira ve Aykut Kocaman'ın hala maaşını ödüyor. Cocu'nun görevine son verilmesi halinde Hollandalı teknik adam sezon sonuna kadar alacaklarını tahsil edecek.

    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
    • 4
    • 5
    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...

    Sarı lacivertliler bunun yanında sözleşmeleri devam ederken görevlerine son verdiği Aykut Kocaman'a 1,5 milyon dolar...

    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
    • 5
    • 5
    F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...

    Vitor Pereira'ya ise 2,3 milyon euro ödemek zorunda kalmıştı. Portekizli teknik adamın ödemeleri bir süredir devam ediyordu. (futbolarena)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN