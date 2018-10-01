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F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
Yeni sezona Cocu ile başlayan Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor. Fenerbahçe Cocu'yu gönderirse işler hayli ilginç bir hal alabilir...
1 Ekim 2018 Pazartesi, 13:51:47 Güncelleme: 13:54:39
F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
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F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı Lacivertli taraftarlar maçın ardından teknik direktör Cocu'nun istifasını isterken, eğer Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesi ve yeni bir hocayla anlaşılması durumunda sarı lacivertli takım bir sezonda 4 teknik direktöre maaş ödeyecek.
F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
F.Bahçe tarihinde bir ilk! 4 hocaya birden...
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