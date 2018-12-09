FB TVde flaş Obradovic iddiası!

Fenerbahçe'nin resmi televizyonundan erkek basketbol takımının koçu Obradovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
9 Aralık 2018 Pazar, 12:37:22
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OBRADOVIC İÇİN FLAŞ İDDİA!
Futbolda kötü günler geçiren Fenerbahçe basketbolda ise Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Bu başarının mimarı da koç Zeljko Obradovic. Ancak Fenerbahçe'nin resmi televizyonundan Obra ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
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MAÇA GELMEYEN TARAFTARA OBRA ÜZERİNDEN MESAJ!
FB TV'de program yapan ünlü basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu, Fenerbahçelilerin basketbol maçına fazla ilgi göstermemesini eleştirdi ve Obradovic'in dünyaca ünlü bir kulüp tarafından istendiğini duyurdu.
İŞTE MURAT MURATHANOĞLU'NUN SÖZLERİ:
"Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obra boş tribünü hak eden biri değil. Juventus büyük bir basketbol takımı kuracak ve EuroLeague'in en büyük adaylarından biri olacak. Koç olarak Obradovic'i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir"
OBRADOVIC DE BU DURUMDAN RAHATSIZ
Obradovic de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Pınar Karşıyaka maçından sonra taraftarların salona gelmemesini eleştirmişti: "Benim oyuncularım dolu salonda oynamayı hak ediyorlar. EuroLeague'de taraftar ortalamasında 9. sıradayız. Taraftarımız mesaj mı vermek istiyor? Oyuncularım 7-8 bin kişiye oynamayı değil tamamen dolu bir salona oynamayı hak ediyorlar."