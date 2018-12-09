FB TVde flaş Obradovic iddiası!

OBRADOVIC İÇİN FLAŞ İDDİA!

Futbolda kötü günler geçiren Fenerbahçe basketbolda ise Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Bu başarının mimarı da koç Zeljko Obradovic. Ancak Fenerbahçe'nin resmi televizyonundan Obra ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.