Favorim Fenerbahçe! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    "Favorim Fenerbahçe!"

    Usta yazar Hıncal Uluç, Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinde favorisinin sarı-lacivertliler olduğunu söylerken, önemli uyarılada bulundu.
    9 Ağustos 2018 Perşembe, 15:01:53 Güncelleme: 15:03:59
    "Favorim Fenerbahçe!"
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    Favorim Fenerbahçe!

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur ümitlerini Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına taşıdı. SABAH'ın usta kalemi Hıncal Uluç, sarı lacivertli takımın ilk maçtaki hatalarını ve tur şansını kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    "Favorim Fenerbahçe!"
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    Favorim Fenerbahçe!

    "Sabah gazetem Fener- Benfica maçının sonucunu dün birinci sayfadan "Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı" başlığıyla verdi. Ben olsam "Fener turu alamadan geldi" yazardım..
    Maçtan bir saat önce yayınlanan 90A programında favorimin Fenerbahçe olduğunu söylemiştim.
    Sezona en iyi başlayan Türk Takımının Fenerbahçe ve Hocasının da Cocu olduğunun altını çizerek.

    "Favorim Fenerbahçe!"
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    Favorim Fenerbahçe!

    Bizde rakibi dev, bizimkileri pire görme geleneği (Kompleksi, dememek için) hep var. İzleyen kaç kişi inandı bilemem. İnanan çıktı mı acaba?
    Oysa nedir Benfica?.
    İşte gördük.. O Benfica'dan kimi "Ah bizde olsaydı" diye istersiniz?.

    "Favorim Fenerbahçe!"
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    Favorim Fenerbahçe!

    Fenerbahçe başarılı bir "İlk 45 dakika" oynadı. Bu yarıda takıma ayak uyduramayan isimler vardı. İkinci devre onlar değişir diye bekledim. Ama Cocu beni çok şaşırtan iki yanlış değişiklik yaptı. Dirar ve Gulliano hiçbir şey yapmazlarken, en azından rakip savunmaya korkulu anlar yaşatan ve daha da iyisini yaşatabilecek kapasiteleri olan Valbuena ve Alper'i kenara aldı.

    "Favorim Fenerbahçe!"
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    Favorim Fenerbahçe!

    Yetmedi, savunmayı ilerde kurarak, ilk yarının nerdeyse yarısını rakip yarı sahada oynayan, savunmaya rakip 18'de presle başlayan Fenerbahçe'ye ikinci yarıda Aykut Kocaman felaketini geri getirdi. 11 kişiyle kapandıkça kapandı ve adamların 18'imizde cirit atmalarına izin verdi. O kadar kapanırsan, hatayı kalenin önünde yaparsın, o zaman da golü yersin. Dirar, Isla ve Volkan zincirleme hata yapınca geldi o tek gol de.. Anlayın Benfica'yı..

    "Favorim Fenerbahçe!"
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    Favorim Fenerbahçe!

    Oysa doğru değişikliklerle ilk yarı futbolu devam etse, o golü belki de Fener atardı.
    Öte yana da bakalım mı?.
    Akıllara sığmaz derecede pas hatası yapan, hele ikinci yarıda aldığı her topu nerdeyse alır almaz geri veren ve "Kalemin önüne gel, cirit at" diyecek kadar geri çekilen Fener önünde, Benfica, üçlü bir hata sonucu tek golünü atabildi.

    "Favorim Fenerbahçe!"
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    Favorim Fenerbahçe!

    O zaman nasıl "Büyük", en azından "Fener'den büyük" oluyor bu Portekizliler?.
    Biz turu İstanbul'da geçeriz.
    Yeter ki, Cocu bir daha aynı hataları yapmasın!.

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