"Favorim Fenerbahçe!"

Fenerbahçe başarılı bir "İlk 45 dakika" oynadı. Bu yarıda takıma ayak uyduramayan isimler vardı. İkinci devre onlar değişir diye bekledim. Ama Cocu beni çok şaşırtan iki yanlış değişiklik yaptı. Dirar ve Gulliano hiçbir şey yapmazlarken, en azından rakip savunmaya korkulu anlar yaşatan ve daha da iyisini yaşatabilecek kapasiteleri olan Valbuena ve Alper'i kenara aldı.