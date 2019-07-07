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Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı
Spor Toto Süper Lig'de transfer savaşları devam ediyor. Daha önce Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeniden transfer savaşına tutuştu. Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Fenerbahçe, Fatih Terim'in takımda görmek istediği ve "Oğlum" dediği milli yıldızı kadrosuna katıyor. İşte ayrıntılar...
7 Temmuz 2019 Pazar 11:57
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Deniz Türüç transferi için Kayserispor ile masaya oturan Fenerbahçe, 4,5 milyon Euro'luk teklifle sarı-kırmızılıları ikna etti.
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