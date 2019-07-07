Fatih Terim'in 'Oğlum' dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı

Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı

Spor Toto Süper Lig'de transfer savaşları devam ediyor. Daha önce Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeniden transfer savaşına tutuştu. Sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Fenerbahçe, Fatih Terim'in takımda görmek istediği ve "Oğlum" dediği milli yıldızı kadrosuna katıyor. İşte ayrıntılar...
7 Temmuz 2019 Pazar 11:57
Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı

Daha önce birçok ismin transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yine büyük bir savaşa tutuştu.

Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı

Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde bir bombaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı

Sarı kanarya, Fatih Terim'in "Oğlum" dediği milli futbolcuyu kadroya katmak üzere. İşte ayrıntılar...

Fatih Terim'in Oğlum dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı

Deniz Türüç transferi için Kayserispor ile masaya oturan Fenerbahçe, 4,5 milyon Euro'luk teklifle sarı-kırmızılıları ikna etti.

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