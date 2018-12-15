Fanatik taraftar apartmanı sarı lacivert renklere boyattı

FENERBAHÇELİ OLMAYANA DAİRELERİNİ KİRALAMIYOR

Fanatik Fenerbahçeli olan Erdoğan Aksan, Fenerbahçeli olmayana dairelerini kiralamıyor. Kiracılarını seçerken hangi takımın taraftarı olduğunu soruyor. Apartmanda bulunan tüm kiracılarının tamamının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Aksan, "Kiracılarımızın hepsi de Fenerbahçeli. Fenerbahçeli olmayanlara dairelerimizi kiralamıyoruz. Benim kiracım Fenerbahçeli olacak" diye konuştu.