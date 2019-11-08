EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

Temsilcilermiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği THY EuroLeague'de en değerli takımlar belli oldu. İşte takımların değerleri ve temsilcilerimizin sıraları...

8 Kasım 2019 Cuma 17:09 Güncelleme: 08.11.2019 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





