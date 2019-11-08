EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

Temsilcilermiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği THY EuroLeague'de en değerli takımlar belli oldu. İşte takımların değerleri ve temsilcilerimizin sıraları...
8 Kasım 2019 Cuma 17:09 Güncelleme: 08.11.2019 17:31
EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

THY EuroLeauge'in en değerli takımları açıklandı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin yeri belli oldu.

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EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

EuroLeague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, yarın oynayacağı Bayern Münih maç öncesi geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.

EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.

EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

THY Euroleague'de 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?

EuroLeague'de iyi bir performans gösteren Anadolu Efes, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.

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