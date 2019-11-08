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EuroLeague'in en değerli takımları açıklandı! Fenerbahçe ve Anadolu Efes kaçıncı sırada?
Temsilcilermiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği THY EuroLeague'de en değerli takımlar belli oldu. İşte takımların değerleri ve temsilcilerimizin sıraları...
8 Kasım 2019 Cuma 17:09
Güncelleme: 08.11.2019 17:31
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THY EuroLeauge'in en değerli takımları açıklandı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin yeri belli oldu.
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EuroLeague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, yarın oynayacağı Bayern Münih maç öncesi geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.
Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.
THY Euroleague'de 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.
EuroLeague'de iyi bir performans gösteren Anadolu Efes, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.