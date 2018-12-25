Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor - Fotomaç
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Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, Eto'o aracılığıyla dünya yıldızı isimden 'gelirim' mesajı alındı.
25 Aralık 2018 Salı 21:29 Güncelleme: 26.12.2018 07:53
Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Ülkemizde devre arası transfer dönemini iple çeken takımların başında Fenerbahçe geliyor.

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Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında forvet oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadı.

Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Kadrosunda Soldado ve Slimani gibi üst düzey santraforlar bulunan Fenerbahçe'de en fazla gol katkısı Frey'den geldi.

Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Frey'in 3 golü bulunurken, Slimani 1 gol atabildi. Soldado'nun ise henüz golü yok.

Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Takıma ara transferde üst düzey bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Samuel Eto'o'dan geldi.

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