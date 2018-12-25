Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor
Devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, Eto'o aracılığıyla dünya yıldızı isimden 'gelirim' mesajı alındı.
25 Aralık 2018 Salı 21:29
Güncelleme: 26.12.2018 07:53
Ülkemizde devre arası transfer dönemini iple çeken takımların başında Fenerbahçe geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında forvet oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadı.
Kadrosunda Soldado ve Slimani gibi üst düzey santraforlar bulunan Fenerbahçe'de en fazla gol katkısı Frey'den geldi.
Frey'in 3 golü bulunurken, Slimani 1 gol atabildi. Soldado'nun ise henüz golü yok.
Takıma ara transferde üst düzey bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Samuel Eto'o'dan geldi.