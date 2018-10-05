Etkisiz eleman! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Etkisiz eleman!

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Frey, sarı-lacivertlileri düşündürüyor
    5 Ekim 2018 Cuma, 10:22:57 Güncelleme: 10:24:04
    Etkisiz eleman!
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    Etkisiz eleman!

    Cocu'nun Slimani ile birlikte gol umudu olarak sahaya sürdüğü Frey, bir maçı daha hiçbir varlık gösteremeden tamamladı.

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    Etkisiz eleman!
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    Etkisiz eleman!

    İsviçreli forvet, 90 dakika boyunca sadece 1 şut çekerken, onda da isabet sağlayamadı.

    Etkisiz eleman!
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    Etkisiz eleman!

    Üstelik 15 pas hatasıyla, sahadaki en fazla top kaptıran isim oldu.

    Etkisiz eleman!
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    Etkisiz eleman!

    20 kez ikili mücadaleye girip 10'unu kazanan, 10'unu da kaybeden Frey, hava topu kazanmada ise 10'da 8'lik başarısıyla dikkat çekti.

    Etkisiz eleman!
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    Etkisiz eleman!

    Sezon başında 2.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Frey, Fenerbahçe formasıyla henüz golle tanışamadı. (Akşam)

    Etkisiz eleman!
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    Etkisiz eleman!
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