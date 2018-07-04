Eski yönetimden Ali Koça şok! - Galeri - Fotomaç
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Eski yönetimden Ali Koç'a şok!
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, devraldığı yönetimden bir şok daha yaşadı
4 Temmuz 2018 Çarşamba, 11:13:19
Güncelleme: 11:13:42
Eski yönetimden Ali Koç'a şok!
Eski Başkan Aziz Yıldırım, kulübün toplam borcunun 400 milyon euro olduğunu, bunun kur farkı ve basketbola harcanan 60 milyon euro olduğunu belirtmişti.
Eski yönetimden Ali Koç'a şok!
Başkan Koç ise bilet gelirlerinin bile kulübe gelmeden bankalara gittiğini belirterek ortadaki sıkıntılı tabloyu gözler önüne sermişti.
Eski yönetimden Ali Koç'a şok!
Koç, başkan seçildikten sonra yaptığı incelemede, bu borcun daha fazla olduğunu, ekstra oyuncuların alacaklarının, rakamı daha da yükselttiğini gördü.
Eski yönetimden Ali Koç'a şok!
SERMAYE ARTIRIMI KULÜBÜ RAHATLATACAK
Koç'un, Haziran ayı başında kulübe mali destek vereceğini açıklamasının ardından, önceki günlerde sermaye artırımı yapılmıştı.
Eski yönetimden Ali Koç'a şok!
Yatırımcıdan toplanan para yaklaşık olarak 120 milyon lira olurken, kulüp de sermaye artırımına 223.5 milyon lira koyacak.
Eski yönetimden Ali Koç'a şok!
Yani kulübün yatıracağı bu parayı da Başkan Koç ödeyecek.
Eski yönetimden Ali Koç'a şok!
Oyunculara olan 14 milyon euro borç (76 milyon 220 bin TL), bu girdiyle çözüme kavuşacak.
(Akşam)