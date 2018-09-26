Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıradan 6-0 göndermesi! - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!

    Galatasaray altyapısından yetişen Gökhan Çıra'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 15:18:46 Güncelleme: 15:22:29
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!
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    • 7
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıradan 6-0 göndermesi!

    Galatasaray altyapısında futbol eğitimini alan ve yetişen Gökhan Çıra'nın paylaştığı bir fotoğraf sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!
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    • 7
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıradan 6-0 göndermesi!

    Son olarak Diyarbekirspor forması giyen Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe formasıyla poz verdi.

    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!
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    • 7
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıradan 6-0 göndermesi!

    'Altı' işareti yapan 22 yaşındaki futbolcunun bu fotoğrafta 6-0'lık skora gönderme yapması tartışmalara neden oldu.

    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!
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    • 7
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıradan 6-0 göndermesi!

    Sosyal medyada Galatasaraylı birçok taraftar bu fotoğrafa tepki gösterirken Fenerbahçeli taraftarlar ise futbolcuya destek oldu. Gökhan Çıra daha sonra bu fotoğrafı kaldırdı.

    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!
    • 5
    • 7
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıradan 6-0 göndermesi!
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!
    • 6
    • 7
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıradan 6-0 göndermesi!
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!
    • 7
    • 7
    Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıradan 6-0 göndermesi!
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