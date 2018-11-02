Erwin Koemanın Fenerbahçe hayali

Hatta bu doğrultuda Ronald Koeman'ın Hollanda Milli Takımı'nda yardımcısı olmayı bile reddeden tecrübeli çalıştırıcının, "Kendimi teknik direktör gibi hissediyorum. Artık birinci teknik direktör olarak çalışmak istiyorum. Tüm planlarımı ve çalışmalarımı buna göre yapmak istiyorum. Yurt dışında çalışmayı düşünüyorum" dediği belirtildi.