Erwin Koemanın Fenerbahçe hayali

Phillip Cocu sonrası Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlayan Erwin Koeman, artık birinci adam olmayı planlıyor. TT Stadı'ndaki derbinin sonucuna göre kariyerini şekillendirmek istiyor.
2 Kasım 2018 Cuma, 11:38:11
Güncelleme: 11:38:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine takımı hazırlayan Erwin Koeman, artık birinci adam olmak istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
57 yaşındaki teknik adam, özellikle ülkesi Hollanda dışında bir ülkede çalışmayı hedefliyor.
3 sene kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yaptıktan sonra Fenerbahçe'de Cocu ile çalışan Koeman, birinci adam olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Hatta bu doğrultuda Ronald Koeman'ın Hollanda Milli Takımı'nda yardımcısı olmayı bile reddeden tecrübeli çalıştırıcının, "Kendimi teknik direktör gibi hissediyorum. Artık birinci teknik direktör olarak çalışmak istiyorum. Tüm planlarımı ve çalışmalarımı buna göre yapmak istiyorum. Yurt dışında çalışmayı düşünüyorum" dediği belirtildi.
Hollanda basınında da Erwin Koeman'ın en kötü ihtmalle ülkesine dönerek bir takımda çalışacağı ancak kesinlikle yardımcı olmayı kabul etmeyeceği dile getirildi.