Erwin Koeman: Trabzon karşısında Fenerbahçe için oynayın - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Erwin Koeman: "Trabzon karşısında Fenerbahçe için oynayın"

    Hafta başından beri ipleri sıkı tutan Hollandalı, "Ligdeki yerinizi size yakıştıramıyorum. Yükselişe geçmek için, taraftarın gönlünü almak için, arma için kazanacaksınız" diyerek takımı ateşliyor.
    23 Kasım 2018 Cuma, 00:59:08 Güncelleme: 07:59:01
    Erwin Koeman: Trabzon karşısında Fenerbahçe için oynayın

    Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi yaklaştıkça teknik direktör Erwin Koeman işleri daha sıkı tutmaya başladı.

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    Erwin Koeman: Trabzon karşısında Fenerbahçe için oynayın

    Hafta başından beri oyuncularına uyarılarda bulunup Trabzonspor'un zayıf yönlerini anlatan usta hoca, dünkü idman öncesinde de bir toplantı yaptı.

    Erwin Koeman: Trabzon karşısında Fenerbahçe için oynayın

    "Sezon içindeki en kritik maçlarımızdan birine çıkacağız" diyerek söze başlayan sarı-lacivertli çalıştırıcı şöyle devam etti:

    Erwin Koeman: Trabzon karşısında Fenerbahçe için oynayın

    "Daha önce de söyledim; ben böyle bir kulübe, böyle bir kadroya 13. sırada olmayı yakıştıramıyorum. Hem yönetim hem taraftar sezon başından bu yana bu takıma inandı.

    Erwin Koeman: Trabzon karşısında Fenerbahçe için oynayın

    Şanssız dönemler oldu ancak artık toparlandık. Trabzonspor galibiyeti pek çok konuda güvenimizi yükseltir. Yükselişe geçmek için, taraftarın gönlünü almak için, arma için kazanacaksınız."

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