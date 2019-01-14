Yeni Fenerbahçe'de değişim sürüyor... İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmak isteyen sarı lacivertlilerde Ersun Yanal, kadrosunda oynatacağı isimlerden bazılarını da büyük ölçüde belirledi. Yanal'ın yeni sezon öncesi ise bir bombası var ki... İşte detaylar...