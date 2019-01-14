Ersun Yanal'ın yeni bombası! Fenerbahçe'de büyük sürpriz...
Yeni Fenerbahçe'de değişim sürüyor... İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmak isteyen sarı lacivertlilerde Ersun Yanal, kadrosunda oynatacağı isimlerden bazılarını da büyük ölçüde belirledi. Yanal'ın yeni sezon öncesi ise bir bombası var ki... İşte detaylar...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 10:46:32
Güncelleme: 11:06:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Devre arası kampı kapsamında son maçını AZ Alkmar ile oynayan Fenerbahçe'de mevcut kadro kısmen şekil aldı ve teknik direktör Ersun Yanal, takıma gelmesi muhtemel isimler dışında ilk 11'de oynatacağı isimleri şekillendirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, AZ Alkmaar karşısında bütün oyunculara ayrı ayrı ilgi gösterirken, özellikle birkaç isimle ilgili ayrıntılı rapor aldı.
Yanal'ın bu isimler arasında asıl dikkat çektiği oyuncu Ferdi Kadıoğlu...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Giresunspor'u 5-2 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'de Son 13 dakikada oyuna girmiş, hücumdaki istekli oyunu göz doldurmuştu.
AZ Alkmaar ile oynanan ve sarı lacivertlilerin 3-2 kazandığı hazırlık maçında da doğrudan ilk 11'de oynayan genç yıldız, mücadelede olumlu işler yapmıştı.